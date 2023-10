Le parole dell’ex obiettivo dell’Inter Giovanni Di Lorenzo, in conferenza stampa prima della sfida con l’Inghilterra

Giovanni Di Lorenzo, ex obiettivo di mercato dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita di domani sera dell’Italia contro l’Inghilterra insieme a Luciano Spalletti.

RITORNO A WEMBLEY – «Tornare in questo stadio mi fa ricordare dei bei momenti vissuti con la Nazionale, qui abbiamo giocato più di una partita non solo la finale. A marzo a Napoli hanno giocato meglio di noi, sono stati superiori, ma quella di domani sarà un’altra partita. Sarà un bel test anche per noi per capire a che livello siamo, in questo secondo raduno abbiamo avuto più tempo per conoscere il mister. Saremo pronti per disputare una bella partita».

