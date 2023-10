Nazionali Juve settore giovanile: esordio di Yildiz con la Turchia, Sosna show con la Repubblica Ceca. Tutte le prestazioni

Nella giornata odierna, giovedì 12 ottobre 2023, alcuni bianconeri del settore giovanile sono stati impegnati con le proprie Nazionali. Ecco le loro prestazioni.

In campo due ragazzi della Juventus Under 17 di mister Rivalta: Sosna che con la sua Repubblica Ceca U17 ha vinto 3-0 contro l’Estonia siglando la rete del vantaggio e un assist. L’altro bianconero impegnato è stato Mazur, partito titolare con la Polonia Under 18 nella vittoria per 4-1 contro la Svezia U18.

Il blocco italiano Under 18 della Juve Primavera composto da Pagnucco, Crapisto (partiti titolari) Bassino (subentrato) ha giocato un allenamento congiunto contro l’Italia Under 21 del terzino Turicchia. 5-0 per i ragazzi di Nunziata: una rete segnata anche dal bianconero Miretti.

Concludono la serata i due talenti Huijsen e Yildiz. Il difensore dell’Olanda U19 è rimasto in panchina nella vittoria per 4-3 contro la Svizzera Under 19 mentre dovrebbe giocare sabato contro l’Australia U19. Grande serata per Yildiz che, dopo essere stato aggregato con la prima squadra, ha debuttato al minuto 86’ nella vittoria della Turchia contro la Croazia per 1-0.

Nella giornata di domani, venerdì 13 ottobre 2023, scenderà in campo per la prima volta con il Belgio Under 21 Samuel Mbangula. Altro bianconero di mister Brambilla impegnato sarà Tarik Muharemovic con la sua Bosnia Under 21. Concluderà la giornata Hasa con l’Italia Under 20.

