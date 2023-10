Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Giovedì 12 ottobre: notizie Serie A

Buone notizie in casa Juventus con Vlahovic vicino al rientro in gruppo. Alex Sandro, invece, sarà out fino a metà novembre, mentre Chiesa è in fase di recupero.

Intanto Fagioli si è autodenunciato e ha ammesso agli inquirenti di aver fatto delle puntate su partite di calcio.

