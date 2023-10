Nazionali Juve: Szczesny e Milik guidano la Polonia, 9-1 clamoroso dell’Inghilterra U21 ma Iling… Com’è andata la serata dei bianconeri

Erano quattro i calciatori della Juve impegnati con le rispettive Nazionali stasera. Wojciech Szczesny e Arkadiusz Milik han vinto con la Polonia 2-0 contro le Isole Faroer, con il portiere polacco in campo 90′ e l’attaccante partito titolare e poi sostituito al 59′.

Esordio per Kenan Yildiz con la Turchia, con il gioiello classe 2005 subentrato all’86’ contro la Croazia. Clamoroso 9-1 dell’Inghilterra Under 21 contro la Serbia, ma il bianconero Iling-Junior è rimasto 90 minuti in panchina.

