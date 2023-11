Nazionali Juve settore giovanile: Sosna segna da angolo, in rete anche Florea. Come sono andati i match dei bianconeri

Nella giornata odierna, sabato 18 novembre 2023, tantissimi bianconeri del settore giovanile sono stati impegnati con le proprie Nazionali. Ecco le loro prestazioni.

Si inizia dagli Under 17 di mister Rivalta. Sosna continua a impressionare: entrato al minuto 56, l’esterno bianconero chiude definitivamente il match segnando al ’91 direttamente da angolo. 6-1 per la sua Repubblica Ceca contro l’altro bianconero Gecaj dell’Albania che ha giocato tutti i 90′ del match. Il portiere Radu invece non è entrato nel pareggio della sua Romania contro la Francia per 1-1.

Si passa al centrocampista della Primavera di Montero Florea che con la sua Romania U19 ha vinto 2-1 contro il Messico U19 segnando una rete. Battuta d’arresto, invece, per l’Italia U19 che viene sconfitta per 1-0 dalla Svizzera U19: Vacca è partito titolare ed è stato sostituito al 67′ dall’altro bianconero Anghelè mentre Ripani è entrato al 77′.

Il centrocampista della Next Gen Nonge non è partito titolare nella sfida persa per 1-0 con il suo Belgio U20 contro la Francia U20.

Nella giornata di domani, domenica 19 novembre 2023, scenderanno in campo Rouhi contro la Danimarca U20 e il blocco degli Azzurrini dell’Under 18 Bassino, Crapisto e Pagnucco.

