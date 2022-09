Il Milan saluterà anche Sergino Dest in questa pausa nazionali. Il terzino è stato convocato dagli USA per le prossime gare

Tra i tanti partenti a Milanello in questa pausa nazionali ci sarà anche Sergino Dest. Il terzino del Milan è stato convocato dagli USA per le gare del mese di settembre. La squadra del c.t. Gregg Berhalter giocherà in amichevole contro Giappone e Arabia Saudita.

𝐒𝐞𝐩𝐭𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝… 𝘼𝙎𝙎𝙀𝙈𝘽𝙇𝙀 Gregg Berhalter calls 26 players for upcoming matches versus Japan and Saudi Arabia » https://t.co/dAbRUfceXA#USMNT x @BioSteelSports pic.twitter.com/OybYQvBKiu — U.S. Men's National Soccer Team (@USMNT) September 14, 2022

