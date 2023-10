Nazionali Milan: Reijnders conquista tre punti, Portogallo a valanga contro la Bosnia. Ecco come ha giocato Leao

Si sono conclusi i match dei rossoneri impegnati con le Nazionali. Il Portogallo, già qualificato, di Rafael Leao ha vinto per 5-0 contro la Bosnia-Erzegovina ma il numero 10 del Milan non è entrato nel tabellino dei marcatori. Il portoghese è stato sostituito al minuto 65.

Successo allo scadere per l’Olanda di Tijjani Reijnders che continua la corsa per la qualificazione. Finisce 1-0 per gli Orange grazie al rigore realizzato al 93′ da Van Dijk. Titolare e sempre in campo il centrocampista rossonero.

The post Nazionali Milan: Reijnders conquista tre punti, Portogallo a valanga. Ecco come ha giocato Leao appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG