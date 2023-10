I nerazzurri vincono solo nel finale contro una Roma molto organizzata.

La gara inizia a ritmi alti con la Roma che marca a uomo i nerazzurri: la prima chance è il destro violentissimo di Calhanoglu che colpisce la traversa a portiere battuto. L’Inter insiste ma Rui Patricio di piede evita il goal di Thuram; ci prova poi anche Dimarco col collo-esterno sinistro ma la palla termina fuori di poco. Dopo la mezz’ora Dumfries crossa basso per Pavard che ciabatta la conclusione; in pieno recupero il destro a volo di Barella finisce in curva. La Roma ha pensato esclusivamente a difendere nel primo tempo, Sommer è stato inoperoso, si va a riposo sullo 0-0.

Federico Dimarco

La partita è molto brutta e avara di emozioni nella ripresa; poco dopo l’ora di gioco Sommer si deve superare in tuffo sull’incornata di Cristante. Subito dopo il destro deviato di Calhanoglu termina in angolo. All’81’ Asllani lancia per Dimarco che crossa per il goal di Thuram: 1-0 per l’Inter. Nel finale anche il destro di Carlos Augusto impatta sulla traversa; la gara termina 1-0 per l’Inter.

L’articolo Nella giornata di Lukaku, il suo erede Thuram fa impazzire San Siro proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG