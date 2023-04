Nervosismo nello spogliatoio Juve post Inter? Cosa è successo davvero, la rivelazione di Allegri

Allegri, nella conferenza stampa pre Bologna Juve, ha commentato le voci sul nervosismo Juve post Inter nello spogliatoio. Le sue parole.

NERVOSISMO NELLO SPOGLIATOIO – «Il confronto con i giocatori non c’è stato. Han detto che dentro lo spogliatoio c’è stato… Quando la Juventus perde vengono tirate fuori molte illazioni perché la gente ha molta fantasia. Quindi vengono dette cose non vere. Ripeto che l’unica cosa da fare in questo momento quando le cose non vanno bene, ma capiterà ancora nei prossimi anni, l’importante è lavorare con serietà e professionalità per creare i presupposti per tornare a vincere. Vince sempre una squadra, bisogna lavorare per far sì che siamo noi quella squadra lì».

