Carlo Nesti ha detto la sua circa lo stato di forma egregio dell’Inter, chiamata il 10 maggio alla semifinale di Champions col Milan

Il giornalista Carlo Nesti tesse le lodi dell’Inter e dell’eccezionale stato di forma dei nerazzurri nelle ultime gare, rilasciando una dichiarazione a Radio Sportiva.

Il focus delle sue parole è ovviamente la sfida all’orizzonte col Milan, nella semifinale di Champions League:

MILAN-INTER- «Euroderby? Il pronostico impossibile, già è difficile in un derby normale figurarsi per la Champions League. Adesso l’Inter può essere favorita per l’andamento del campionato e per come sono andate le cose nell’ultimo periodo, ma è troppo poco».

INFORTUNI– «Li hanno avuti tante squadre. Sicuramente nell’Inter è stata sottolineata la bipolarità: ha dimostrato, con Inzaghi, di essere una squadra da eliminazione diretta. Lì l’Inter difficilmente fallisce, riesce a concentrare le sue partite nelle partite uniche o di andata e ritorno»

L'articolo Nesti: «Euroderby, Inter favorita e vi spiego il perchè» proviene da Inter News 24.

