Fabio Caressa ha detto la sua sull’Inter e sull’apporto dato alla squadra nerazzurra da Calhanoglu e Mkhitaryan

Sul proprio canale Youtube, Fabio Caressa analizza gli ultimi incontri dell’Inter, provando a immaginare quella che sarà la semifinale di Champions League col Milan:

INTER– «Nel derby potrebbe essere decisivo Barella, adesso anche quando giocano insieme Calhanoglu e Brozovic c’è un equilibrio. Calha ha giocato nella posizione di Brozovic per quasi metà campionato e si è adattato a quel ruolo lì, quando Inzaghi li ha messi insieme in campo, c’è stato un attimo di confusione su chi doveva fare cosa. Calhanoglu è un giocatore che io amo dai tempi del Leverkusen, all’Inter più che al Milan ha trovato la sua dimensione, sta giocando con grande continuità, è forte in inserimento e quando fa il regista»

CENTROCAMPO– «L’Inter migliore c’è stata con Calhanoglu, Mkhitaryan e Barella ma Brozovic quando è in condizione fa tutta la differenza del mondo. Mkhitaryan è uno dei due inamovibili assieme ad Acerbi: l’armeno dà solidità, corre, ha genio dalla trequarti in avanti e ha tanta esperienza, ha dato il massimo in Champions e lì ha fatto la differenza»

L’articolo Caressa su Inter: «Calhanoglu ha trovato la sua dimensione. Mkhitaryan…» proviene da Inter News 24.

