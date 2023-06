Paolo Nicolato, commissario tecnico dell’Italia U21, ha parlato dopo la vittoria degli azzurrini contro la Svizzera

Paolo Nicolato, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato dopo la vittoria dell’Italia U21 sulla Svizzera.

LE PAROLE – «Potevamo fare più gol ma non ne abbiamo fatti, visto anche poi come si è messo il secondo tempo con due gol loro in sei minuti. Abbiamo pagato anche la prima gara fisicamente e nel secondo tempo non è stata una buona gara. Abbiamo contenuto e ci siamo riusciti. Ora recuperiamo per vincere con la Norvegia. Questa non era facile da portare a casa, hanno avuto occasioni anche loro. Ripartiamo così. Siamo usciti da un momento difficile, abbiamo reagito bene e sono contento».

