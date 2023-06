Paolo Nicolato, ct dell’Italia U21, si è così espresso in conferenza stampa su Tonali e sul suo imminente addio al Milan

Paolo Nicolato, ct dell’Italia U21, si è così espresso in conferenza stampa su Tonali e sul suo imminente addio al Milan:

«Del suo trasferimento non abbiamo parlato. Per me è un giocatore importante, ha grande esperienza è con me è stato vicecampione d’Europa Under 19. È un giocatore di grande profilo, ci aspettiamo tanto da lui come ci aspettiamo tanto da tutti»

