Nicolussi Caviglia potrebbe presto lasciare nuovamente la Juve: nuova destinazione a sorpresa per il centrocampista

Come scrive Il Messaggero, Nicolussi Caviglia è destinato a lasciare nuovamente la Juve dopo l’ultima annata passata in prestito tra Sudtirol e Salernitana.

Nuova possibile occasione in Serie A per il centrocampista, cercato con insistenza dal neopromosso Frosinone, a caccia di talenti per la permanenza in massima serie.

