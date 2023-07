Era stato uno degli obiettivi dell’Inter, ma alla fine i nerazzurri non hanno mai intavolato alcuna trattativa per Parisi

Fabiano Parisi, in passato accostato all’Inter, si appresta a salutare l’Empoli. L’esterno sinistro non vestirà la maglia dei nerazzurri, ma rimarrà comunque in Serie A.

Stando a quanto riferisce Alfredo Pedullà, è stato raggiunto un accordo con la Fiorentina: il calciatore si trasferirà alla Viola per 10 milioni più uno di bonus.

L’articolo Niente Inter per Parisi, l’Empoli ha trovato l’accordo con la sua nuova squadra proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG