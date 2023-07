L’ex centrocampista Lothar Matthaus ha parlato dell’estremo difensore svizzero finito nel mirino dei nerazzurri per il post Onana.

Lothar Matthaus a Sky Sports Deutschland ha detto la sua sulla delicata situazioni portieri al Bayern Monaco; Yann Sommer ha una clausola rescissoria di 6 milioni e perciò può essere acquistato dall’Inter. “Nella posizione di portiere del Bayern Monaco, molto dipende da Manuel Neuer. Finché non avrà chiarezza lui, non ci sarà chiarezza nemmeno con gli altri. Yann Sommer è un grande portiere ed è stato per anni il pilastro del Gladbach, ma non è in discussione solo al Bayern Monaco, ma anche nella nazionale svizzera. Lì ha un forte concorrente in Gregor Kobel e non è il numero uno indiscusso“.

Andre Onana

“Ma sicuramente vuole giocare agli Europei il prossimo anno. La domanda è: quanto saranno disposti ad aspettare lui, il suo management e l’Inter, potenziale acquirente? L’altra domanda è: è lui quello di cui il Bayern ha bisogno, anche come personalità? Sommer è più un tipo tranquillo che non ha mai criticato i suoi compagni di squadra. Se fai di Alexander Nübel il primo portiere, il Bayern perderebbe credibilità e Neuer se ne andrebbe al 100%“.

