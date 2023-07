André Onana continua ad avvicinarsi a grandi passi verso il Manchester United. L’accordo tra i Red Devils e l’Inter pare vicinissimo

Il Manchester United ha ormai deciso di puntare forte su André Onana. Al camerunese verrà affidata la porta della squadra inglese per la prossima stagione. Accordo in fase di definizione anche con l’Inter per la sua cessione.

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, entro il weekend dovrebbe chiudersi definitivamente l’affare: «Il Manchester United si è già esibito in un paio di rilanci e il prossimo dovrebbe superare i 50 milioni di euro tra cifra fissa e bonus: probabile che l’Inter a quel punto accetti, visto che il bonifico in arrivo dall’Inghilterra servirà comunque a forzare la mano con il Chelsea per Romelu Lukaku e ad avere budget sufficiente per i prossimi due portieri, che siano i favoriti Anatoliy Trubin dello Shakhtar Donetsk e Yann Sommer del Bayern Monaco o altri profili al vaglio».

L’articolo GdS – Trattativa alle battute finali per Onana allo United: le ultime proviene da Inter News 24.

