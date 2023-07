Il giornalista Ivan Zazzaroni continua a confermare con forza la possibilità che il belga vada a Torino.

Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport rilancia l’ipotesi Lukaku–Juventus. “La chiave è evidentemente Dusan Vlahovic. Soltanto la sua cessione a una cifra non troppo inferiore a 70 milioni può consentire a Cristiano Giuntoli di strappare Lukaku all’Inter e all’Al-Hilal, destinazione che il belga ha già rifiutato per ben due volte proprio in virtù dell’accordo raggiunto a fine giugno con la Juventus”.

Romelu Lukaku

“Occhio al terzo passaggio, però: con Big Rom tutto è possibile, specie l’impensabile. […] Siamo entrati nella settimana dei chiarimenti e delle risposte definitive: Giuntoli saprà se ci sono le condizioni per presentare a Londra un’offerta convincente oppure se dovrà mettere Vlahovic nuovamente a disposizione di Allegri, che a un riferimento centrale come Lukaku sta facendo la bocca. […] La chiave dell’operazione Big Rom-Juve, dicevo, è Vlahovic; la variabile, Lukaku l’incostante, capace di spettacolari professioni d’amore eterno per i colori che indossa ma anche di improvvise e spiazzanti infedeltà. Per dire, un giorno rifiuta il trasferimento in Arabia e il giorno dopo chiede a Brozovic di unirsi a lui per formare un pacchetto più prezioso e costoso da presentare al l’Al-Hilal. Un importante uomo-mercato della Premier mi spiegava ieri che «Lukaku si fa male spesso», un male che gli ha comunque permesso di muovere, con una serie di trasferimenti, oltre 330 milioni e guadagnarne una sessantina“.

L’articolo Zazzaroni insiste: “Lukaku rifiuta l’Al Hilal perché ha l’accordo con la Juve, il belga è capace di spiazzanti infedeltà” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG