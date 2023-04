Nilden dall’infortunio al ritorno in Nazionale: «E’ stata dura». La svedese della Juventus Women racconta il suo percorso

Nilden della Juventus Women è tornata tra le convocate della Svezia dopo una frattura al piede che l’ha messa ko per 5 mesi. La bianconera ha rilasciato un’intervista a SVT Sport per raccontare tutto questo periodo.

L’INFORTUNIO – «Incredibilmente dura, sembrava un pessimo tempismo. Le cose stavano andando bene nel club ed era molto noioso. Hai tempo per pensare quanto vuoi, è quasi l’unica cosa che fai durante il giorno. Ci sono stati molti pensieri negativi, anche se cerchi di essere positivo».

COSA ERA SUCCESSO – «Nessuno sapeva davvero cosa fosse. Abbiamo provato a trovare soluzioni ed è stato quasi come se dovessi adattare il mio stile di corsa e i cambi di direzione per farlo sentire il meno possibile».

LA FRATTURA – «Sei un vincitore e non vuoi essere quello che si ferma ma combatti fino alla fine. Forse era un po’ troppo alla fine. Probabilmente è stato un fattore che ha contribuito il fatto che fosse un po’ debole e che si è rotto. Parlano di una frattura da stress che si è aperta. Situazione sotto pressione prima della Coppa del Mondo».

RECUPERO – «È chiaramente una situazione un po’ stressante per me perché sono appena tornata. Ma è importante non pensarci troppo. Devi essere paziente con la tua forma e il tempo di gioco e così via».

