Si ritira! Anzi, no: a 36 anni non ha nessuna intenzione di smettere

Da giorni circolavano voci sul suo possibile ritiro, ma è arrivata una risposta chiara e decisa: Kei Nishikori, uno dei tennisti più talentuosi degli ultimi anni, ha smentito ufficialmente le speculazioni che lo volevano lontano dai campi da tennis. A 36 anni, l’ex numero 4 del mondo ha fatto sapere che non ha alcuna intenzione di chiudere la carriera, nonostante le difficoltà fisiche che lo hanno tormentato negli ultimi tempi.

Le voci sul suo ritiro si erano intensificate dopo alcuni mesi di assenza dalle competizioni e i continui problemi a causa di infortuni che lo hanno costretto a fermarsi più volte. Nishikori, che ha vissuto una carriera fatta di alti e bassi, è stato più volte costretto a fare i conti con problemi fisici, ma, come ha sottolineato lui stesso, è pronto a continuare a lottare per ritrovare la sua forma migliore. In un post pubblicato sui propri account social, ha dichiarato: “Non mi ritirerò questa settimana. Pubblicherò un aggiornamento a riguardo prossimamente. Grazie”. Parole che sicuramente rassicurano i suoi tifosi e tutti gli appassionati del tennis.

Nishikori non lascia il tennis, almeno per ora

Nishikori ha vissuto una carriera straordinaria, fatta di risultati importanti, tra cui la storica finale agli US Open del 2014, ma negli ultimi anni è stato rallentato da infortuni che ne hanno minato la continuità. Le sue prestazioni, purtroppo, non sono più quelle di un tempo e la sua posizione nel ranking ATP ne è la prova. Tuttavia, l’idea di lasciare definitivamente il tennis non sembra nemmeno lontanamente apprezzata dal giapponese, che continua a sperare in un ritorno ai livelli più alti del circuito.

Il futuro del tennis giapponese con Nishikori ancora in campo

Il tennis giapponese ha visto con Nishikori una vera e propria icona, in grado di portare il suo paese nel panorama mondiale del tennis con risultati che fino ad allora erano apparsi lontani. La sua possibile permanenza nel circuito, quindi, rappresenta non solo una questione personale, ma anche un tema di grande interesse per il futuro del tennis in Giappone. Con la sua esperienza, Nishikori potrebbe essere una risorsa per i giovani talenti nipponici che guardano a lui come modello. La sua decisione di non arrendersi, di continuare a lottare nonostante i difficili ostacoli fisici, ha il potere di risvegliare quella passione per il tennis che in Giappone è sempre stata presente, ma che forse ha bisogno di una nuova spinta.