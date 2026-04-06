Terribile incidente, la giovane promessa è in gravissime condizioni: cosa è successo

Una tragica notizia scuote il mondo del ciclismo. Jaume Guardeno, giovane talento della squadra Caja Rural, è stato coinvolto in un grave incidente durante un allenamento nei pressi di Centelles, in provincia di Barcellona. Il ciclista 23enne, che aveva da poco partecipato alla Volta a Catalunya, stava percorrendo un leggero discesa quando, a causa di una pietra sulla strada, ha perso il controllo della sua bicicletta, finendo poi contro un’auto. Il colpo subito alla testa è stato particolarmente violento, tanto che Guardeno è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Taulí di Sabadell, dove è stato immediatamente sedato a causa di un grave traumatismo cranico.

Le condizioni di Guardeno e gli aggiornamenti sulle sue condizioni

Secondo quanto riportato da AS, la situazione di Guardeno è ancora critica, sebbene nelle ultime ore la sua condizione sia stata definita stabile. Il ciclista è ricoverato in terapia intensiva e, al momento, il suo team ha fatto sapere di seguire con attenzione l’evoluzione della sua salute. Le parole del team Caja Rural non lasciano dubbi sulla gravità della situazione: “Ci uniamo con tutto il nostro supporto alla famiglia e a Jaume in questo momento difficile”, si legge nel comunicato ufficiale.

Doveva debuttare al Tour de France 2026

Guardeno, che nelle scorse stagioni ha mostrato un grande talento come scalatore, si preparava ad affrontare una stagione fondamentale, con l’obiettivo di debuttare al Tour de France, una delle vette più alte per un giovane ciclista. Dopo il 14esimo posto ottenuto nella Vuelta dello scorso anno, Guardeno era atteso da una stagione che avrebbe potuto segnare l’inizio di una carriera di grande successo. Purtroppo, l’incidente ha interrotto bruscamente questi sogni, lasciando non solo il ciclista ma anche i suoi tifosi in un’angoscia che cresce ogni giorno, mentre lotta per la vita.