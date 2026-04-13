De Zerbi guarda in Serie A: nel mirino Scalvini dell’Atalanta per il suo Tottenham

Il Tottenham si prepara a rivoluzionare la propria difesa e, per farlo, ha deciso di guardare con attenzione alla Serie A. Roberto De Zerbi, manager appena arrivato agli Spurs, sembra intenzionato a portare a Londra uno dei talenti più promettenti del campionato italiano: Giorgio Scalvini, giovane centrale difensivo dell’Atalanta.

Giorgio Scalvini in Premier League

Scalvini, classe 2003, è uno dei giocatori più apprezzati in Italia per le sue capacità di difesa, ma anche per la sua naturale attitudine al gioco con il pallone, qualità che lo rende particolarmente adatto alla filosofia di gioco di De Zerbi. Il difensore ha attirato l’attenzione di numerosi club europei, grazie alla sua solidità fisica, intelligenza tattica e capacità di anticipare le azioni avversarie. La sua capacità di impostare il gioco dalla difesa è uno degli aspetti che lo rende un obiettivo così interessante per il Tottenham, che sta cercando un giocatore in grado di portare un ulteriore valore aggiunto al reparto difensivo.

Secondo TeamTalk, il Tottenham è pronto a fare sul serio per Scalvini, puntando a un investimento che possa dar frutti a lungo termine. Il giocatore, infatti, si sta affermando come una delle promesse più grandi della Serie A e il club inglese potrebbe cogliere l’opportunità di acquisirlo mentre il suo valore è ancora in fase di crescita.

L’interesse del Tottenham e la strategia di De Zerbi

De Zerbi, ex allenatore del Brighton, ha mostrato un’abilità notevole nel valorizzare i giovani e farli adattare al suo stile di gioco aggressivo e votato all’impostazione dal basso. Scalvini, con le sue qualità, sarebbe perfetto per il sistema del tecnico italiano che predilige difensori centrali in grado di giocare con i piedi e partecipare attivamente alla costruzione del gioco. Il Tottenham, infatti, è alla ricerca di un difensore che possa unirsi ai già noti Cristian Romero e Ben Davies, ma con un profilo più giovane e in crescita che possa svilupparsi ulteriormente nel corso degli anni. In ogni caso, il Tottenham sta studiando attentamente la situazione, preparandosi a fare un’offerta che possa convincere la dirigenza nerazzurra a lasciar partire uno dei suoi giovani più promettenti.