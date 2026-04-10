Grave incidente in MotoGP: quattro vertebre fratturate

Succede sempre lontano dai riflettori, nei test, quando il cronometro conta fino a un certo punto e si lavora più sulle sensazioni che sul risultato. E proprio lì, dove tutto dovrebbe essere più controllato, a volte arrivano le cadute più pesanti, quelle che cambiano davvero il corso delle cose.

Secondo quanto riportato da Motorsport.com. durante una sessione di prove a Sepang, in Malesia, qualcosa sarebbe andato storto. Non un semplice scivolone, ma un impatto violento, di quelli che costringono subito a fermare tutto, a chiamare i medici, a capire in fretta quanto sia seria la situazione. Il pilota è stato trasportato in ospedale quasi immediatamente, con condizioni che fin da subito non lasciavano troppo spazio all’ottimismo.

Si tratta di Aleix Espargaro, coinvolto in un incidente durante un test con la Honda. Le conseguenze sono pesanti: quattro vertebre fratturate, una diagnosi che inevitabilmente sposta tutto su un altro piano.

L’impatto e le conseguenze per Espargaro

Non è ancora del tutto chiaro cosa abbia provocato la caduta, se un problema tecnico, una perdita di controllo o semplicemente una di quelle situazioni che in MotoGP capitano senza preavviso. Quello che emerge è la violenza dell’impatto, sufficiente a causare un trauma così serio alla schiena.

Espargaro è stato ricoverato e sottoposto agli accertamenti necessari, con i medici che hanno confermato la presenza delle fratture vertebrali. In questi casi, più che i tempi di recupero, conta capire la stabilità della zona colpita, perché la schiena, per un pilota, non è solo una parte del corpo come le altre.

Nel paddock, quando succedono cose così, il clima cambia subito. Si continua a girare, a lavorare, ma con quella consapevolezza che basta un attimo perché tutto si fermi. E in questo caso, l’attimo sembra aver lasciato un segno profondo, di quelli che non si cancellano in fretta.