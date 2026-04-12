Valentino Rossi torna in sella alla MotoGP? Il Dottore lo ha detto davvero

La voce di un possibile ritorno di Valentino Rossi in sella a una MotoGP, una notizia che ogni tanto riaffiora nei radar dei fan e degli addetti ai lavori, nelle ultime ore ha preso contorni quasi netti nei titoli, ma le parole vere del Dottore raccontano una storia diversa. Durante una cena con alcuni dei protagonisti più illustri delle gare, Rossi ha risposto senza mezzi termini quando gli è stata posta la domanda sul suo ritorno in MotoGP: “Tornare? Mai“.

La risposta del Dottore che spazza via le voci

Chi conosce Rossi, sa che non è tipo da frasi di circostanza. Questo episodio, riportato da AS, arriva da un incontro tra leggende della categoria regina a Valencia, dove l’italiano, ormai ritiratosi dalle gare nel 2021 dopo una carriera che lo ha visto salire nove volte sul gradino più alto del podio mondiale e diventare un’icona del motociclismo, è stato interpellato dal collega Dani Pedrosa sulla possibilità di risalire su una MotoGP. La risposta è stata netta, senza lasciare spazio a interpretazioni ottimistiche da parte dei tifosi.

Non è che Rossi non ami le moto o l’adrenalina della velocità: chi lo ha seguito sa quanto il legame con le due ruote sia parte della sua vita, tanto da spingerlo, negli ultimi anni, a salire su moto da pista anche fuori dal contesto ufficiale e guidare negli test privati con ampi sorrisi. Senza dimenticare il suo team che disputa il campionato di MotoGP con Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. Tuttavia, il campione ha chiarito che se non si compete ufficialmente, non c’è quella spinta che ti porta ad accettare rischi e stress di un campionato mondiale. Già in altre occasioni si era parlato di un suo possibile ritorno ‘una tantum’, magari in occasione di eventi speciali o con wild card, ma questa volta la sensazione che i suoi stessi gesti e parole lasciano è che non ci sia alcun progetto concreto di rientro alle gare della classe regina. Non ci resta che goderci Valentino Rossi dal muretto dei box.