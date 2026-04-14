Leao sempre più fuori dal Milan di Allegri: “Non vedono l’ora di venderlo”

C’è un momento, nelle stagioni complicate, in cui le difese iniziano a sembrare più formali che reali. Le parole proteggono, gli allenatori difendono, il club prova a tenere una linea, ma sotto qualcosa si muove già in un’altra direzione. A Milano questa sensazione gira da settimane e riguarda uno dei giocatori più discussi, più attesi e allo stesso tempo più divisivi della rosa.

Non è solo una questione di rendimento, anche se da lì parte tutto. È il rapporto con l’ambiente, con San Siro, con le aspettative che non si abbassano mai. Massimiliano Allegri lo ha difeso pubblicamente, ha provato a tenerlo dentro il progetto anche nei momenti più complicati, mentre il club ha fatto lo stesso, evitando di esporlo troppo ai fischi. Ma a un certo punto le parole iniziano a non bastare più.

Il passaggio che cambia il tono del discorso arriva dalle dichiarazioni di Giampaolo Pazzini, intervenuto a Pressing. “Se arrivasse un’offerta, al Milan non perderebbero neanche tempo a leggerla”, ha detto, lasciando intendere che la decisione sarebbe già presa, almeno nella testa di chi osserva la situazione da fuori che riguarda il numero 10 rossonero, Rafa Leao.

Leao via dal Milan a fine stagione?

Il punto non è tanto se partirà, ma quando e a quali condizioni. Secondo quanto riportato dalla La Gazzetta dello Sport, la strada dell’addio sembrerebbe ormai tracciata, con due direzioni possibili. Da una parte la Premier League, con il Manchester United in posizione avanzata, dall’altra le offerte economicamente più pesanti provenienti dall’Arabia Saudita.

Qui entrano in gioco motivazioni diverse che non sempre coincidono. Il Milan ragiona anche in termini economici, perché una cessione importante può cambiare gli equilibri del mercato estivo. Il giocatore, invece, si muove tra ambizioni sportive e opportunità personali, in un equilibrio che non è mai così lineare.

Vetrina Mondiale per Leao decisiva

C’è poi un dettaglio che potrebbe fare la differenza, e riguarda il contesto internazionale. La prossima vetrina del Mondiale viene vista come un passaggio decisivo, una possibilità per aumentare il valore e attirare offerte all’altezza delle richieste di via Aldo Rossi. Da una parte c’è ancora un giocatore che può spostare le partite, dall’altra c’è l’idea che il ciclo sia già arrivato a un punto di rottura. E quando succede, anche le prestazioni iniziano a essere lette in modo diverso, come se fossero già parte di una storia che sta finendo.