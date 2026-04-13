“Fatto fuori da Fernando Alonso”: accuse pesantissime dall’ex pilota

Accuse forti e pesanti che non mancheranno di suscitare dibattito nel mondo della Formula 1. Un ex pilota, che ha vissuto in prima persona il suo percorso nel circus, ha deciso di rompere il silenzio e accusare direttamente Fernando Alonso di aver contribuito alla sua espulsione dalla Formula 1. Parole dure, che non lasciano spazio a interpretazioni, quelle pronunciate da Jaime Alguersuari che non ha mai nascosto i suoi dissapori con l’ambiente che lo ha visto crescere.

Alonso-Alguersuari, il retroscena

Alguersuari, che ha corso per la Toro Rosso dal 2009 al 2011, ha parlato apertamente della sua esperienza in F1, rivelando che il suo allontanamento dal campionato sarebbe stato fortemente influenzato dalla figura di Fernando Alonso. L’ex pilota spagnolo ha dichiarato di essere stato “fatto fuori” dal mondo della Formula 1 per motivi legati alla sua presunta rivalità con Alonso, accusato di aver manovrato dietro le quinte per allontanarlo dalle corse.

Secondo Alguersuari, la sua carriera avrebbe potuto proseguire, ma le dinamiche interne al team e la pressione da parte di figure di grande potere nel paddock avrebbero giocato un ruolo decisivo nel fermare la sua ascesa. L’ex pilota ha specificato che le difficoltà emerse durante il suo tempo alla Toro Rosso non erano solo dovute a motivi tecnici o legati al suo rendimento in pista, ma anche a fattori esterni, che avrebbero incluso pressioni ricevute da altre personalità nel mondo della Formula 1.

Il tempo dirà se queste accuse avrebbero potuto cambiare il corso della sua carriera, ma una cosa è certa: il mondo della Formula 1 non è mai stato privo di intrighi e la storia di Jaime Alguersuari ne è una delle tante che resta ancora da raccontare.