Altro che sostituto di Bastoni, si è inserita la Juve di prepotenza: così cambia tutto

Sembrava una trattativa già incanalata, quasi scritta, con una direzione chiara e pochi dubbi sul finale. Un profilo seguito da tempo, individuato come possibile erede naturale in un reparto che rischia di cambiare volto, con l’idea di inserirlo gradualmente fino a farlo diventare un punto fermo. Poi, all’improvviso, lo scenario si è complicato.

Perché quando si muove la Juventus, soprattutto su certi profili, il mercato cambia ritmo. Non è solo una questione economica, è anche una questione di peso, di progetto, di ambizione. E così quello che poteva essere un percorso lineare si è trasformato in una corsa a due, con equilibri ancora tutti da definire.

Dopo settimane in cui si parlava di lui soprattutto in ottica Inter, il nome è diventato caldo anche a Torino. Parliamo di Riccardo Calafiori, difensore mancino dell’Arsenal che negli ultimi mesi ha attirato attenzioni sempre più concrete per il suo profilo tecnico e la sua crescita. Secondo quanto raccolto dal giornalista Giovanni Albanese, la Juventus si sarebbe inserita con decisione nella corsa, valutandolo come possibile titolare nel ruolo di centrale sinistro, una posizione ricoperta attualmente da Lloyd Kelly sotto la guida di Luciano Spalletti.

Duello Inter-Juve per Calafiori

Qui il punto non è solo capire chi arriva prima, ma anche cosa vuole fare il giocatore. Perché la situazione, come spesso accade in questi casi, potrebbe dipendere proprio dalla sua disponibilità a cambiare contesto e progetto. L’Inter lo vede come un’opzione per raccogliere l’eredità di Bastoni, mentre la Juventus lo immagina già dentro una struttura diversa, con più responsabilità immediate. Per i piemontesi, un’operazione del genere significherebbe anticipare un’esigenza che si trascina da tempo, quella di trovare un centrale mancino affidabile e continuo. Non è un dettaglio, perché quel tipo di giocatore condiziona l’impostazione dal basso, l’equilibrio difensivo, perfino le scelte a centrocampo. Per i nerazzurri, invece, la situazione si complica. Se davvero dovesse aprirsi uno scenario di addio in difesa, perdere anche la prima alternativa individuata rischierebbe di creare un effetto domino difficile da gestire in tempi brevi.

Non c’è nulla di chiuso, e forse è proprio questo il punto più interessante. La Juventus si è inserita, sì, ma l’esito resta legato a una serie di variabili che vanno oltre il semplice accordo tra club. E in questo tipo di trattative, lo si è visto tante volte, basta poco per cambiare direzione all’ultimo momento.