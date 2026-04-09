Il Napoli fa un favore alla Juventus e all’Italia: intreccio Thiago Motta-Conte

Le voci sul futuro della panchina della Nazionale italiana si fanno sempre più forti e uno degli intrecci che si sta delineando potrebbe rivelarsi davvero interessante. Con il nome di Antonio Conte che continua a essere associato alla possibile successione di Gennaro Gattuso, il Napoli potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel definire il futuro della panchina azzurra e in un contesto che potrebbe coinvolgere anche la Juventus.

La squadra partenopea, se dovesse perdere Conte, potrebbe puntare su Thiago Motta, legato ai bianconeri da un contratto fino al 2027 con ingaggio da 5.5 milioni di euro. L’eventuale approdo di Motta a Napoli, quindi, non farebbe solo bene alla squadra partenopea, ma potrebbe anche liberare il campo per un ritorno di Conte in azzurro, con la Juve spettatrice interessata.

Il ruolo del Napoli: una mossa strategica

Nel contesto più ampio della Nazionale, la scelta di Conte potrebbe rivelarsi un favore per l’Italia, che, con un allenatore esperto e capace come lui, potrebbe finalmente tornare a competere ai vertici internazionali. La Gazzetta dello Sport ha già messo in evidenza come l’incrocio tra le panchine di club e quella azzurra sia destinato a intrecciarsi sempre di più, con la Juventus e il Napoli come protagonisti principali di un intricato gioco di scelte che potrebbe rimodellare il futuro del calcio italiano.

Tutto è ancora in fase di evoluzione, ma di certo le mosse delle big della Serie A potrebbero avere ripercussioni anche sul destino della Nazionale. E, se le cose dovessero andare come ci si aspetta, il Napoli potrebbe fare davvero un favore alla Juventus, ma anche a tutti gli italiani, mettendo in moto un meccanismo che potrebbe riportare Conte sulla panchina azzurra.