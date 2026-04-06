Clamoroso ritorno alla Juventus, glielo presta il Real Madrid: si sono pentiti

La voce di mercato rimbalza e non lascia indifferenti i tifosi bianconeri: Dean Huijsen potrebbe davvero tornare a vestire la maglia della Juventus, ma con una formula un po’ improbabile fino a poche settimane fa. Parliamo di un possibile prestito dal Real Madrid, club proprietario del suo cartellino, e non di un trasferimento definitivo, un’ipotesi che fino a ieri sarebbe sembrata fantacalcio, ma che La Stampa sta raccontando con particolare insistenza nelle sue pagine sportive nelle ultime ore.

Huijsen torna alla Juventus?

Huijsen non è un nome qualunque per chi segue la Juve: cresciuto nelle giovanili bianconere, difensore centrale dal fisico importante e con quella personalità che ti aspetti in chi deve guidare una difesa, è stato ceduto al Bournemouth nel 2024 e oggi è di proprietà del Real Madrid dopo il trasferimento estivo della scorsa stagione da circa 58/60 milioni di euro. Il racconto che emerge dal quotidiano torinese è che il club spagnolo stia davvero valutando la possibilità di alleggerire il proprio reparto arretrato e, pur non volendo privarsi del giocatore su base definitiva, potrebbe prenderlo in considerazione per un prestito che lo riporterebbe in Serie A, proprio a Torino.

Il peso dell’amicizia con Yildiz

Da più parti, invece di puntare tutto su nomi già affermati o su difensori esperti, a Torino l’idea di riportare Huijsen non è vista come una pazzia. C’è il peso di un legame con Kenan Yildiz, suo grande amico dei tempi della Next Gen juventina, che potrebbe diventare un elemento non banale nell’operazione e la sensazione (o curiosità più che convinzione) di recuperare un prodotto del vivaio che ha preso un’altra strada e magari oggi vale più di prima. La Juve guarda comunque anche oltre: nel mirino ci sono profili diversi per rinforzare la difesa, e nessuna decisione è stata ancora presa, ma i contatti, le riflessioni e i sondaggi di calciomercato proseguono.