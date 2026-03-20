25 gol per l’addio di Conceicao, trattativa in corso: lo manda De Zerbi

Un nome che sta sollevando grande curiosità nel mondo del calcio è quello di Mason Greenwood, attaccante del Marsiglia che sta vivendo una stagione eccezionale con 25 gol, grazie anche al lavoro del suo ex allenatore Roberto De Zerbi. L’inglese, reduce da un periodo difficile legato a vicende personali e legali, sembra ora pronto a tornare al top della forma. Secondo le ultime indiscrezioni, il suo futuro potrebbe essere in Italia, più precisamente alla Juventus, che avrebbe avviato i contatti per acquistarlo.

Greenwood al posto di Conceicao?

Mason Greenwood si sta riprendendo la sua carriera e il suo trasferimento alla Juventus non appare più come una mera ipotesi, ma come un’operazione che potrebbe concretizzarsi a breve. Se il club torinese riuscisse a portare l’attaccante inglese a Torino, questo cambierebbe notevolmente le dinamiche offensive della squadra. Greenwood, con il suo innato fiuto del gol, sarebbe un rinforzo significativo per l’attacco bianconero e l’eventuale arrivo di un giocatore di questo calibro toglierebbe spazio a Conceicao, che finora ha trovato terreno fertile in bianconero.

Con la possibile acquisizione di Greenwood, la Juventus potrebbe rivedere le sue strategie in attacco e la giovane promessa portoghese, pur avendo avuto un buon impatto, potrebbe essere messa sul mercato. Questo scenario non è del tutto inaspettato: Conceicao, nonostante le sue qualità, potrebbe non avere lo spazio che desidera con l’arrivo di un titolare come Greenwood e quindi la sua cessione potrebbe rappresentare una mossa per fare cassa e continuare a investire nella crescita della squadra.

La possibilità che il 24enne ex Manchester United arrivi alla Juventus è concreta, ma bisognerà aspettare ancora qualche settimana per capire come si evolveranno le trattative. Se il trasferimento andrà in porto, la Serie A potrebbe ritrovarsi con un rinforzo offensivo di altissimo livello.