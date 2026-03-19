Clamoroso all’Inter, altro che Thuram e Bastoni: se ne va Lautaro Martinez

Nel calciomercato, le sorprese sono sempre dietro l’angolo, e l’Inter potrebbe essere chiamata a un sacrificio pesante per sostenere le proprie ambizioni future. Se la partenza di Marcus Thuram e Alessandro Bastoni sembravano essere le cessioni più probabili, ora spunta un nome inaspettato: Lautaro Martinez. Secondo ‘Team Talk’, l’attaccante argentino potrebbe essere il sacrificato per fare mercato nella prossima stagione, un’opzione che potrebbe scatenare un terremoto nelle dinamiche della squadra.

Lautaro Martinez via dall’Inter: le ultime

Le voci che parlano di un possibile trasferimento del capitano stanno circolando con insistenza. Nonostante l’affetto dei tifosi e la solidità del giocatore, la cessione dell’argentino, a determinate cifre, potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato difficile da ignorare. Con una valutazione che potrebbe aggirarsi intorno ai 70-80 milioni di euro, il centravanti potrebbe diventare una pedina fondamentale per rinforzare la squadra sotto altri punti di vista. La squadra che lo starebbe seguendo con maggiore sarebbe il Chelsea: i Blues sarebbero pronti a fare un’offerta importante con l’intenzione di rinforzare il reparto offensivo. L’interesse è stato più volte confermato, l’Inter, se dovesse decidere di cedere Lautaro, troverebbe nel Chelsea un acquirente con la disponibilità economica per fare una proposta allettante. L’Inter, come la maggior parte delle grandi squadre italiane, se non tutte, è spesso chiamata a compiere sacrifici dolorosi per rimanere competitiva a livello internazionale. Se la cessione di Thuram sarebbe stata più attesa, quella di Lautaro potrebbe segnare un cambiamento drastico nella filosofia di mercato del club.