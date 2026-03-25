Colpo alla McTominay, Manna vola a Manchester: Conte ha già dato l’ok

Il calciomercato del Napoli potrebbe presto vivere un colpo di scena con un nome di grande esperienza che sta facendo discutere. Il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbe volato a Manchester per sondare la situazione di Casemiro, centrocampista brasiliano del Manchester United, che a breve lascerà il club a parametro zero. Il suo possibile approdo in Serie A al Napoli è per ora solo un’ipotesi, con Antonio Conte, nuovo tecnico del club partenopeo, che potrebbe dare il suo benestare.

Casemiro-Napoli come McTominay

Il nome del brasiliano è da tempo associato a club di alto livello, ma la possibilità che il centrocampista di 34 anni approdi al Napoli sta prendendo piede in queste ultime ore. Secondo quanto riportato dal giornalista Carlo Alvino, il direttore sportivo Manna avrebbe già chiesto informazioni preliminari sul giocatore che non ha intenzione di rinnovare il contratto con il Manchester United. La sua esperienza internazionale e la sua solidità nel cuore del centrocampo sono caratteristiche che rispondono perfettamente alle esigenze di Conte, che punta a rafforzare l’intero reparto.

La presenza di un giocatore come l’ex Real Madrid, che unisce capacità di interdizione e leadership, sarebbe l’ideale per il tecnico salentino, che ha bisogno di un mediano di esperienza e di qualità per alzare ulteriormente il livello della squadra.

La connessione con McTominay e la sfida con le rivali

Il riferimento a Scott McTominay nella trattativa non è casuale. Se per lo scozzese si parla di un acquisto più giovane e con margini di crescita, Casemiro sarebbe una soluzione più matura, ma con la garanzia di esperienza internazionale, anche in Champions League. La sua esperienza in Premier League e Liga lo rendono uno dei centrocampisti più ricercati e il Napoli non è certo l’unica squadra a guardare con attenzione questa situazione.

Il futuro di Casemiro resta, dunque, incerto. Se il dirigente campano dovesse riuscire a convincere il giocatore, l’affare rappresenterebbe un colpo davvero importante per il club partenopeo. Ma le prossime settimane potrebbero riservare ulteriori sviluppi.