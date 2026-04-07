Ritrovato senza vita in un lago, tragedia assurda: aveva solo 21 anni

Era sparito nel nulla dopo una giornata normale, una di quelle che nel rugby si ripetono uguali da anni: partita, compagni, un po’ di tempo libero. Poi il silenzio. Nessun messaggio, nessuna traccia, solo una ricerca che giorno dopo giorno si era allargata, coinvolgendo amici, famiglia, autorità locali. In quei casi si continua a sperare, anche quando gli indizi iniziano a portare altrove.

Il corpo è stato ritrovato in un lago, a qualche chilometro da dove era stato visto per l’ultima volta. Le autorità locali non avevano ancora dato un’identificazione ufficiale immediata, ma fin da subito si è pensato a lui, perché tutto portava in quella direzione: il luogo, i tempi, gli oggetti ritrovati nei giorni precedenti lungo la riva.

Si tratta di Antoine Richard, 21 anni, giovane rugbista francese, sparito in Nuova Zelanda dopo aver giocato una partita con la squadra locale durante un periodo all’estero. Secondo quanto ricostruito dalle fonti francesi, tra cui Actu.fr, il ragazzo era stato visto per l’ultima volta la sera del 21 marzo nei pressi di Cromwell, vicino al lago Dunstan.

Le ricerche e il ritrovamento: cosa è successo davvero

Nei giorni successivi alla sparizione, la macchina delle ricerche si era mossa rapidamente. La polizia aveva lanciato appelli, utilizzato unità cinofile, controllato l’area intorno al lago. Un dettaglio, in particolare, aveva indirizzato tutto: il ritrovamento di un sandalo appartenente al ragazzo proprio vicino all’acqua, un segnale che aveva ristretto il campo delle operazioni.

Poi la notizia che nessuno voleva leggere. Un corpo recuperato nel lago, in una zona già battuta nei giorni precedenti. L’identificazione, anche se inizialmente definita “probabile”, avrebbe confermato quello che si temeva da tempo. La Nuova Zelanda è una meta quasi naturale per chi ama questo sport, un posto dove vivere il rugby ogni giorno. Ed è proprio questo che rende tutto più difficile da accettare. Non c’è un campo, non c’è un contrasto di gioco, non c’è un momento preciso da cui far partire il racconto. C’è solo una giornata che scivola via e poi si interrompe senza spiegazioni chiare, almeno per ora.