Le parole di Francesco Farioli, allenatore del Nizza, sulla sua esperienza con il club francese. Tutti i dettagli

Francesco Farioli, allenatore del Nizza, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Futuro? Sono felice di aver trovato una società con dirigenti moderni e dinamici. Il futuro è la gara con il Tolosa. Per me De Zerbi è un riferimeto. Ammiro anche Spalletti che è un innovatore che ha avuto la capacità di cambiare pelle tante volte. Noi siamo secondi per numero di occasioni create, ma purtroppo anche in quelle sprecate. Abbiamo una media 27-28 tocchi in area avversaria».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG