Dirk Zingler, presidente dell’Union Berlino, sull’addio di Urs Fischer come allenatore. Tutti i dettagli in merito

Dirk Zingler, presidente dell’Union Berlino, ha parlato in conferenza stampa dell’addio di Urs Fischer.

LE PAROLE – «Urs Fischer non si è dimesso e non è stato licenziato, abbiamo avuto una conversazione molto serrata e molto emozionante. Sapevamo entrambi che si trattava di una collaborazione con una data di scadenza. Avevamo concordato anche quando sarebbe finita. Conoscevamo la data. Quindi in realtà abbiamo semplicemente anticipato la fine».

