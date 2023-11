Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, sul possibile ritorno del terzino marocchino in nerazzurro. I dettagli

Alejandro Camano, agente di Achraf Hakimi, ha parlato dell’Inter a Tv Play.

PAROLE – «Futuro? Non saprei, il PSG sta parlando della possibilità di proseguire per molto tempo. Ritorno all’Inter? Credo che abbia fatto felici in tanti lì, ma penso anche che sia una storia conclusa. Lautaro? Io dico che è molto importante per me e per Lautaro che l’Inter sia disposta ad ascoltarci per un nuovo contratto nonostante un contratto fino al 2026. Voglio ringraziare il club per questa possibilità. L’importante per me è la mentalità di vedere la possibilità che Lautaro possa restare a vita all’Inter, poi nel calcio se dovesse esserci un momento buono per un’altra occasione, per il giocatore e per i conti della società, per entrambi vedremo».

