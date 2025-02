“No” del Milan a 25 milioni, salta tutto: il retroscena da non credere sul futuro colpo rossonero

“No” del Milan a 25 milioni, salta tutto. Il retroscena da non credere su una trattativa che avrebbe cambiato il mercato rossonero.

Il Milan si gode i nuovi acquisti, che hanno subito dimostrato il loro valore, propiziando il terzo gol contro la Roma con un assist e un pallonetto dolcissimo. I riflettori sono ora puntati su Joao Félix, il cui futuro sembra già essere un tema caldo in casa rossonera. In queste ore, un retroscena incredibile ha preso piede: sembra che l’attaccante portoghese fosse molto vicino a vestire la maglia dell’Inter prima di approdare al Milan. Un intreccio di mercato che ha sorpreso tutti, ma che ora è parte della storia recente della squadra rossonera, sempre più protagonista.

Theo preoccupa il Milan e il “no” a 25 milioni di euro

Il mercato rossonero è stato promosso a pieni voti, con acquisti di qualità ed esperienza internazionale che hanno rinforzato la squadra. Tuttavia, emergono due retroscena davvero “preoccupanti”. Il primo riguarda Theo Hernandez, con un incontro imminente che potrebbe cambiare il futuro del terzino francese al Milan. Il secondo retroscena riguarda un “no” del club rossonero a un’offerta di 25 milioni per un affare in questa sessione di mercato di gennaio. Due situazioni che potrebbero mettere in discussione alcune scelte future e generare nuove incognite riguardo il futuro del Milan e dei suoi protagonisti.

“No” del Milan a 25 milioni di euro: il retroscena

Sebbene il Milan avesse effettivamente allacciato contatti con il Genoa per un possibile trasferimento di De Winter, le trattative non hanno avuto l’esito sperato. Da un lato, il Genoa si è mostrato reticente a lasciar partire il proprio giocatore, dall’altro, i rossoneri avevano proposto un’operazione di prestito con diritto di riscatto, formula che non ha trovato terreno comune. Inoltre, emerge che all’orizzonte c’era l’ipotesi di un trasferimento a titolo definitivo per una cifra considerevole, valutata intorno ai 25 milioni di euro, un importo che avrebbe potuto crescere ulteriormente, testimoniando l’alto valore attribuito al difensore dal Genoa.

Leggi l’articolo completo “No” del Milan a 25 milioni, salta tutto: il retroscena da non credere sul futuro colpo rossonero, su Notizie Milan.