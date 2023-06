Nonge rinnova con la Juve, UFFICIALE: contratto fino al 2026! Il comunicato del club bianconero sul classe 2005

Joseph Nonge Boende ha ufficialmente rinnovato il contratto con la Juve fino al 2026. Di seguito riportato il comunicato del club bianconero.

UFFICIALE | Joseph Nonge rinnova fino al 2026 Congratulazioni pic.twitter.com/pDNoKJMG89 — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) June 16, 2023

COMUNICATO – «Joseph Nonge rinnova con la Juventus fino al 2026. 41 presenze in stagione per il centrocampista belga classe 2005: 40 con l’Under 19 e una con la Next Gen, con cui ha esordito il 19 marzo 2023 contro l’Aurora Pro Patria. Quella appena conclusa è stata la sua seconda con la maglia bianconera, dopo l’arrivo nell’estate 2021 dopo aver vestito la maglia dell’Anderlecht. Ora è ufficiale il rinnovo».

The post Nonge rinnova con la Juve, UFFICIALE: contratto fino al 2026! Il comunicato appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG