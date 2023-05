Marco Nosotti ha analizzato l’attuale situazione in casa Juve: le dichiarazioni del giornalista sulla squadra di Allegri

In collegamento con Sky Sport, Marco Nosotti ha così parlato della stagione della Juve.

LE PAROLE – «Chi comanda in questo momento alla Juve? Su cosa ragioniamo? Serie B, fuori dall’Europa Tornano indietro tanti che sono stati mandati in prestito, ma il secondo posto sarebbe l’unica cosa buona. Quando tutto crollava intorno, anche come idee gioco, la Juve ha cercato di fare meno danni possibile. Ha cercato di mettere in cascina l’idea di ricostruzione partendo dai suoi uomini, dall’intuizione della Next Gen e dai giovani italiani come Rovella che tornerà pronto».

