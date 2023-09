Nosotti: «Il gioco lungo e corto di Locatelli, preciso e veloce, è interessante». Le parole sul regista della Juve dopo Italia Ucraina

Il giornalista Marco Nosotti a Sky Sport 24 ha analizzato la prova di Locatelli in Italia Ucraina. Queste le parole sul regista della Juve.

NOSOTTI SU LOCATELLI – «A livello di interpreti li abbiamo, crescono a livello internazionale e hanno qualità differenti, per cui possono stare insieme. Tonali non c’era, ma può fare benissimo lì davanti alla difesa. C’è modo diverso da farlo: Tonali in una maniera, Cristante in un’altra, ancora un’altra Locatelli. Il gioco lungo e il corto di Locatelli, con precisione, velocità di pensiero e esecuzione, sono interessanti se li mantiene così».

The post Nosotti: «Il gioco lungo e corto di Locatelli, preciso e veloce, è interessante» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG