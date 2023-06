Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Mercoledì 14 giugno: notizie Serie A

La Juventus ha deciso di non proporre a Cuadrado il rinnovo del contratto per il rendimento non positivo degli ultimi mesi e per motivi economici.

Intanto Allegri è in piazza Duomo a Milano per il funerale di Berlusconi, presidente del Milan ai tempi dello scudetto del 2011. Presente anche Ferrero.

