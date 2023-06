Calciomercato Juve, si prevede un vero e proprio viavai sulle fasce: i nomi in entrata ed uscita per il club bianconero

Dopo l’incontro tra il DS Giovanni Manna e Massimiliano Allegri, la Juventus ha ufficialmente dato il via alla programmazione della prossima stagione. I bianconeri riflettono soprattutto su quanti e quali saranno i cambiamenti sulle fasce, visti i tanti nomi in bilico. In primis Cuadrado, che nonostante abbia ammesso di aver ricevuto un’offerta di rinnovo, potrebbe andare a concludere la carriera in Spagna o Turchia, così come incerto è il futuro di Iling, che in caso di offerte di un certo tipo potrebbe salutare Torino. Da valutare il rientrante Cambiaso, che dopo il prestito al Bologna verrà aggregato al ritiro estivo della prima squadra, così come un punto interrogativo è anche quello che succederà a Chiesa. L’esterno azzurro potrebbe essere uno dei grandi sacrificati per cercare di riparare a quelle perdite da 100 milioni dovute alla mancata qualificazione alla Champions. Unico certo di restare, ad oggi, sembrerebbe essere Kostic (oltre all’infortunato De Sciglio), uno dei più presenti nell’annata appena giunta al termine.

I NOMI IN ENTRATA

Diversi sono poi i nomi che si valutano in entrata. Sulla destra, con Cuadrado out, la scelta per il sostituto potrebbe ricadere su uno tra Lucas Vazquez (in uscita dal Real) e Holm, acquistabile a prezzo di saldo dopo la retrocessione in Serie B del suo Spezia. Sulla corsia mancina, svanita la possibilità di arrivare a Grimaldo, ora il favorito sarebbe Fabiano Parisi dell’Empoli. Con i toscani non è ancora partita una vera e propria trattativa, ma l’intesa con il ragazzo, seguito da mezza Serie A, sarebbe stata già raggiunta. Come sostituire invece Chiesa Anche qui la rosa dei nomi è ampia, ma su tutti negli ultimi giorni stanno emergendo i nomi di Orsolini (un passato in bianconero ma senza presenze ufficiali) e Pulisic, che sarebbe stato offerto a Manna nel suo summit inglese in cui si è parlato del possibile passaggio di Vlahovic al Chelsea. Ma per il serbo, la Signora, preferirebbe incassare solo cash.

The post Calciomercato Juve, viavai sulle fasce: TUTTI i nomi in entrata ed uscita appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG