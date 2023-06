Antonello Cuccureddu difende Massimiliano Allegri dopo l’ultima stagione: le dichiarazioni dell’ex bianconero

Antonello Cuccureddu, in esclusiva per Juventusnews24, ha così parlato della conferma di Allegri in bianconero.

ALLEGRI JUVE – «Non so i progetti e gli accordi che hanno preso. Allegri ha ancora due anni di contratto con la Juve e andrebbe in Arabia solo per i soldi, non per altro. Merita la conferma Lui è bravo, lo ha dimostrato vincendo. Poi a volte ci sono annate cha vanno male per varie ragioni. Se rimane ha bisogno che gli venga fatta una squadra con determinati giocatori».

L’INTERVISTA COMPLETA DI ANTONELLO CUCCUREDDU A JUVENTUSNEWS24

