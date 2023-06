Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, fa un nome per il mercato della Juve in vista delle prossime settimane

L’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione in casa Juventus ad un paio di settimane dall’apertura ufficiale della finestra estiva.

In attacco il nome da tenere d’occhio è sempre quello di Nicolò Zaniolo, in bella evidenza sulla “lista della spesa” da ormai diverse stagioni. Stavolta potrebbe essere quella buona per vederlo in bianconero.

