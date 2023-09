Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Lunedì 25 settembre: notizie Serie A

Giorno di vigilia per la Juventus, che domani scenderà in campo contro il Lecce per la sesta giornata di campionato. Mister Allegri, come di consueto, ha parlato in conferenza.

Intanto, è stato aperto un procedimento per i rapporti tra l’ex dirigenza bianconera e alcuni procuratori.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: Allegri in conferenza, nuovo procedimento per i rapporti con i procuratori appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG