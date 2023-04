Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Domenica 2 aprile: notizie Serie A

«Chiesa sta meglio, credo ci sarà martedì» ha dichiarato Massimiliano Allegri in zona mista dopo Juve Verona. L’esterno è ancora ai box per una tendinite che si trascina dietro da prima della sosta. Come confermato poi da Paolo Aghemo a Sky Sport, Chiesa potrebbe essere convocato per il match di martedì contro l’Inter, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: Allegri può recuperare un giocatore per Juve Inter appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG