Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Sabato 20 maggio: notizie Serie A

La Juventus .ha ripreso questa mattina ad allenarsi per preparare la trasferta di lunedì sera contro l’Empoli. Domani Allegri presenterà il match in conferenza stampa alle 12.

Tuttosport ha svelato che il Coni ha detto no all’accordo per una pena economica che la Juventus aveva trovato con Chiné per la manovra stipendi.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: la Juve si allena per l’Empoli, retroscena sulla manovra stipendi appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG