Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Venerdì 11 agosto: notizie Serie A

Nicolò Rovella non è più considerato incedibile, come sembrava in un primo momento, dal calciomercato Juve. Il club bianconero potrebbe privarsene con l’intento di fare cassa. Come scrive La Gazzetta dello Sport la Lazio sta provando a portare avanti un’operazione parallela a quella Pellegrini. Sul centrocampista ex Monza, ora fermo ai box, la Juve ragionerà a stretto giro di posta. Massimiliano Allegri era intenzionato a dargli una chance, ma l’infortunio patito in America non ha consentito al tecnico livornese di valutare da vicino i progressi compiuti lontano da Torino nell’ultima annata. Maurizio Sarri, dal canto suo, spinge per averlo con sé.

