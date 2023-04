Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Sabato 29 aprile: notizie Serie A

E’ giorno di vigilia per la Juventus che domani sera sarà al Dall’Ara per affrontare il Bologna in Serie A.

Allegri in conferenza stampa di presentazione del match è apparso molto nervoso. L’allenatore ha ribadito che gli obiettivi sono il secondo posto e l’Europa League.

CONTINUA A LEGGERE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A SU CALCIONEWS24

The post Notizie Serie A LIVE: vigilia di Bologna Juve, Allegri nervoso in conferenza appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG