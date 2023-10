Notizie Serie A LIVE: focus di giornata e ultima ora per rimanere aggiornati su news e risultati del campionato italiano

Venerdì 27 ottobre: notizie Serie A

Vigilia di Serie A per la Juventus, impegnata domani sera all’Allianz Stadium contro l’Hellas Verona di Baroni. Oggi Allegri ha parlato in conferenza stampa: pienamente recuperati Chiesa e Vlahovic per l’attacco.

Questa la probabile formazione: Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Cambiaso (Kostic); Vlahovic, Kean (Chiesa).

